2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı
Yıldız futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Yıldız futbolcu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özil, eşi Amine Gülşe ile verdiği romantik pozu "Aşkım" notuyla yayınladı. Özil'in romantik paylaşımı sosyal medyaya damga vururken "Mesut aşka geldi" yorumu yapıldı. İşte Mesut Özil'in sosyal medyayı sallayan romantik paylaşımı...
17.03.2023 22:05 - Son Güncelleme: 17.03.2023 22:05
Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Geçen eylül ayında ikinci kez baba olan Mesut Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Yıldız futbolcu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özil, eşi Amine Gülşe ile verdiği romantik pozu "Aşkım" notuyla yayınladı.