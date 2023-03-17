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Haberler Magazin 2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Yıldız futbolcu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özil, eşi Amine Gülşe ile verdiği romantik pozu "Aşkım" notuyla yayınladı. Özil'in romantik paylaşımı sosyal medyaya damga vururken "Mesut aşka geldi" yorumu yapıldı. İşte Mesut Özil'in sosyal medyayı sallayan romantik paylaşımı...

takvim.com.tr
17.03.2023 22:05 - Son Güncelleme: 17.03.2023 22:05
2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

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2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Geçen eylül ayında ikinci kez baba olan Mesut Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Yıldız futbolcu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özil, eşi Amine Gülşe ile verdiği romantik pozu "Aşkım" notuyla yayınladı.

2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Özil'in romantik paylaşımı sosyal medyaya damga vururken "Mesut aşka geldi" yorumu yapıldı.

2 çocuk babası Mesut Özil fena aşka geldi! “Aşkım” deyip biricik eşi Amine Gülşe ile sosyal medyayı salladı! Yorum üstüne yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu.

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