55’lik Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile...
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan ve 2005'te Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Hakan Ural'ın hayatı merak konusu oldu. 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçen Hakan Ural'ın özellikle ailesi merak edildi. Engincan Ural, Melisa Ural ve Gisela Ural adında üç evladı olan 55 yaşındaki ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ural'ın annesi Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğunda; su satan, ayakkabı boyayan ve elektrikçide çalışan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan ve hayatı birden değişen oyuncu, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a körkütük aşık oldu.
Ural, 19 yaşında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız Sibel Can ile evlendi. Attıkları her adımla dikkat çeken çiftin bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki evladı oldu.
Ancak dönemin popüler çiftlerinden olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 11 yıl sonra sona erdi.
Sibel Can'dan ayrılan Ural, gönlünü daha sonra Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Gisela adını verdiği bir kızı daha oldu.