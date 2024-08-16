2 çocuk babası Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın! Resmen babasının kopyası! “Sinem Kobal kocasını doğurmuş”

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını evlendi. Bu evlilikten iki evladı olan İmirzalıoğlu'nun büyük kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Lalin ile babasının benzerliği dikkat çekerken "Sinem Kobal kocasını doğurmuş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kızları...