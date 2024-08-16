10 yıl önce evlenmişti! Öldür Beni Sevgilim’in Demet’i Seda Bakan’ın 2 kızının babası bakın kim çıktı! Murat Boz’un partneri meğer...

Açelya Topalığlu, Murat Boz, Seda Güven, Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filminde Demet karakterini canlandıran Seda Bakan'ın hayatı merak edildi. 10 yıl önce dünyaevine giren ve iki kız evladı olan Bakan'ın özellikle kameralardan uzak tuttuğu eşi merak konusu oldu. Bakın Seda Bakan'ın büyük aşkı kim...