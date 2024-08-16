10 yıl önce evlenmişti! Öldür Beni Sevgilim’in Demet’i Seda Bakan’ın 2 kızının babası bakın kim çıktı! Murat Boz’un partneri meğer...

Açelya Topalığlu, Murat Boz, Seda Güven, Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filminde Demet karakterini canlandıran Seda Bakan'ın hayatı merak edildi. 10 yıl önce dünyaevine giren ve iki kız evladı olan Bakan'ın özellikle kameralardan uzak tuttuğu eşi merak konusu oldu. Bakın Seda Bakan'ın büyük aşkı kim...
Demet karakterini canlandırdığı Öldür Beni Sevgilim filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Seda Bakan'ın hayatı merak edildi.
SEDA BAKAN KİMDİR?
10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de dünyaya gelen Seda Bakan, anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır.
Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Bakan TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı. Çeşitli dizilerde rol alan ünlü oyuncu, "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı.