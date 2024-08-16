Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören küçük dilini yuttu: “Duygularımla oynadınız” |Emre Altuğ’un yakışıklı oğlu...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Şimdilerde ailesiyle tatilde olan Şıkel, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Büyük oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçen ünlü model, yayınladığı görüntülerle herkesi şaşkına çevirdi. Şıkel'in takipçileri "Duygularımla oynadınız", "Yönümü şaşırdım izlerken" gibi esprili yorumlarda bulundu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık oldu ve bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.
İki evladı olan ünlü çiftin evliliği 2015'te son buldu. Ancak çift çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.
Çocuklarının gelişimiyle yakından ilgilenen Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay'a sosyal medya paylaşımlarında sık sık yer verdi.