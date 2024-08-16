Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören küçük dilini yuttu: “Duygularımla oynadınız” |Emre Altuğ’un yakışıklı oğlu...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Şimdilerde ailesiyle tatilde olan Şıkel, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Büyük oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçen ünlü model, yayınladığı görüntülerle herkesi şaşkına çevirdi. Şıkel'in takipçileri "Duygularımla oynadınız", "Yönümü şaşırdım izlerken" gibi esprili yorumlarda bulundu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...