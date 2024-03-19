2 çocuk babası Burak Özçivit itirafları peş peşe sıraladı! “Çocuklarım oyuncu olmak isterse...” Gözler Fahriye Evcen’e çevrildi

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kerem ve Karan adlarında iki oğlu olan oyuncunun çocuklarıyla ilgili itirafı ise çok konuşuldu. İşte Burak Özçivit'in o açıklamaları...