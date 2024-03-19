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2 çocuk babası Burak Özçivit itirafları peş peşe sıraladı! “Çocuklarım oyuncu olmak isterse...” Gözler Fahriye Evcen’e çevrildi

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kerem ve Karan adlarında iki oğlu olan oyuncunun çocuklarıyla ilgili itirafı ise çok konuşuldu. İşte Burak Özçivit'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:29 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:36
2 çocuk babası Burak Özçivit itirafları peş peşe sıraladı! “Çocuklarım oyuncu olmak isterse...” Gözler Fahriye Evcen’e çevrildi 1

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, Moskova'da bir etkinliğe katıldı.

2 çocuk babası Burak Özçivit itirafları peş peşe sıraladı! “Çocuklarım oyuncu olmak isterse...” Gözler Fahriye Evcen’e çevrildi 2

Etkinlik sırasında samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Özçivit, Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı.

İşte Burak Özçivit'in açıklamalarından satır başları...

2 çocuk babası Burak Özçivit itirafları peş peşe sıraladı! “Çocuklarım oyuncu olmak isterse...” Gözler Fahriye Evcen’e çevrildi 3

"Yaptığım iş gereği at binmem, kılıçla uğraşmam, aksiyon bilmem gerekiyor. Zaten bunları biliyorsanız bu işlere başlayabiliyorsunuz..."

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