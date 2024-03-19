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4 yılı devirdiler! Bertan Asllani’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! Meğer Selena’nın yıldızıyla...

Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey, Yabani gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bertan Asllani'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Bertan Asllani'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Asllani'nin 4 sene önce Selena'nın ünlü oyuncusuyla evlendiğini ilk kez öğrenenler de şaşıp kaldı. Bakın Bertan Asllani'nin aynı dizide de rol aldığı oyuncu eşi kim...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:02 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:02
4 yılı devirdiler! Bertan Asllani’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! Meğer Selena’nın yıldızıyla... 1

Kariyeri boyunca Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey gibi birçok dizide rol alan Bertan Asllani'nin hayatı merak konusu oldu. Makedonya'da dünyaya gelen Asllani'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

4 yılı devirdiler! Bertan Asllani’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! Meğer Selena’nın yıldızıyla... 2

BERTAN ASLLANİ KİMDİR?
Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde Makedonya'nın Üsküp kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzik ve spora yönelen Asllani, 12 yaşındayken de beste yapmaya başladı.

4 yılı devirdiler! Bertan Asllani’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! Meğer Selena’nın yıldızıyla... 3

Küçük yaşlarda müzik ve spora yönelen Asllani, 12 yaşındayken de beste yapmaya başladı.

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