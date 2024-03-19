4 yılı devirdiler! Bertan Asllani’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! Meğer Selena’nın yıldızıyla...

Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey, Yabani gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bertan Asllani'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Bertan Asllani'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Asllani'nin 4 sene önce Selena'nın ünlü oyuncusuyla evlendiğini ilk kez öğrenenler de şaşıp kaldı. Bakın Bertan Asllani'nin aynı dizide de rol aldığı oyuncu eşi kim...