Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı bakın kim çıktı! Damadı da ünlü! Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...

Kariyeri boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle başrolü paylaşan Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. Özel hayatı da dikkat çeken ünlü oyuncu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde nikah masasına oturdu ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Yeşilçam güzelinin damadı da kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun İlker İnanoğlu'yla kardeş olan kızı...