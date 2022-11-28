2 çocuk annesi Sinem Kobal’ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi sosyal medyayı salladı! 6,5 ay önce doğum yapmıştı...
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Geçen Mayıs ayında ise Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arkadaşlarıyla verdiği bir pozu yayınlayan Kobal, güzelliğiyle parmak ısırttı. İşte 5 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan son hali...
28.11.2022 21:48 - Son Güncelleme: 28.11.2022 21:48
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.