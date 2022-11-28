Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Saklı kalmasını istedim” dediği kızı bakın kim! Görenin nutku tutuldu!

Annelikten öte başka şeyler konuşulmalı bence o da ancak mahrem bir konuşma olabilir:) Onunla senin aranda... Nasıl iyi bir koca, iyi bir karı, iyi bir sevgili, iyi bir aşık nasıl olmalı tanımlanamazsa ve kişisel bir mevzuysa her iki taraf için, annelik ve evlat ilişkisi de öyledir öyle olmalıdır bence:) Siz siz olun hayatta kendi deneyiminiz de kalın ikiniz için doğru/ yanlışı belirleyin... Ben onu tanımak için çok çabaladım, çabalıyorum... O da beni... Benim için geri kalan her şey laf salatası"