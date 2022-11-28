Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Saklı kalmasını istedim” dediği kızı bakın kim! Görenin nutku tutuldu!
Seray Kaya, Tuğçe Açıkgöz, Berk Oktay, Gizem Ünsal, Şeyma Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı Bir Küçük Gün ışığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, "Tükenmişlik sendromu" açıklamalarıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili yaptığı paylaşıma açıklama getiren oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Dermancıoğlu'nun "Saklı kalmasını istedim" dediği kızını görenler ise hayran kaldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun gözünden sakındığı güzeller güzeli kızı...
Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir fotoğrafının altına "Tükenmişlik sendromuna girdim" yazan Esra Dermancıoğlu, Etiler'de görüntülendi ve konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Esra Dermancıoğlu "Tükeniyoruz tabii ki arkadaşlar, insanız. Sizler de tükenmiyor musunuz? Fotoğrafın altına da 'Daha dün annemizin' şarkısını koydum" dedi ve kahkaha attı.
Öte yandan Dermancıoğlu'nun bir paylaşımında kızıyla ilgili kullandığı şu ifadeler de dikkat çekti:
"Belki çoğunuz bir kızım olduğunu bile bilmez... Saklı kalmasını istedim hala da saklı aslında. Onun isteği doğrultusunda onu paylaşıyorum ara ara... Annelik üzerine konuşmayı da hiç sevmezdim Refoş bebekken şimdide bana afaki gelir hep:) Annelerin deneyimleri falan:) Hiç ilgilenmedim kimseyi de maruz bırakmadım çünkü.
Annelikten öte başka şeyler konuşulmalı bence o da ancak mahrem bir konuşma olabilir:) Onunla senin aranda... Nasıl iyi bir koca, iyi bir karı, iyi bir sevgili, iyi bir aşık nasıl olmalı tanımlanamazsa ve kişisel bir mevzuysa her iki taraf için, annelik ve evlat ilişkisi de öyledir öyle olmalıdır bence:) Siz siz olun hayatta kendi deneyiminiz de kalın ikiniz için doğru/ yanlışı belirleyin... Ben onu tanımak için çok çabaladım, çabalıyorum... O da beni... Benim için geri kalan her şey laf salatası"