45’lik Asena’dan yıllar sonra bir ilk! Dekoltesini giyip Hülya Avşar’ın sahnesinde oryantal yaptı! İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi...
Kıvrak danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un vazgeçilmezlerinden olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ve sektör değiştiren Asena, önceki akşam Hülya Avşar konserinde ortaya çıktı. Bir mekanda sahne alan Avşar kızını izlemeye giden Asena, yıllar sonra bir ilke imza attı. Sahneye çıkan ünlü isim, seyircilere oryantal dans yaptı. Dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena'nın son hali de çok konuşuldu. İşte Asena'nın sosyal medyaya damga vuran performansı...
Mustafa Topaloğlu tarafından 1995 yılında ilk kez televizyona çıkarılan Asena, yaşı ve okulundan doları programlarda yalnızca 2 ay çalışabildi.
1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım atan ancak tam profesyonelliğini 1998 yılında elde eden Asena, uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.
Özellikle İbo Show'daki kıvrak danslarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturdu.
Evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren ve sektör değiştiren Asena, önceki akşam Hülya Avşar konserinde ortaya çıktı.
Bir mekanda sahne alan Avşar kızını izlemeye giden Asena, yıllar sonra bir ilke imza attı. Sahneye çıkan ünlü isim, seyircilere oryantal dans yaptı.