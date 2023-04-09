Songül Karlı mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Ev halini gören bir daha baktı! Son hali olay! “İftar hazırlıyor iki gözümün çiçeği...”
Kariyerinin yanı sır özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Karlı, son yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti. Bir arkadaşının paylaşımını kendi sayfasına taşıyan şarkıcının mutfakta yemek hazırladığı görüldü. Paylaşıma düşülen "İftar hazırlıyor iki gözümün çiçeği" şeklindeki not da dikkat çekerken Karlı'nın son hali çok konuşuldu. Ev haliyle beğeni toplayan Karlı'nın fit görüntüsüne "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın ev hali...
09.04.2023 20:45 - Son Güncelleme: 09.04.2023 20:45
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, son yayınladığı görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.