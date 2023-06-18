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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan iki çocuk annesi Kobal, doğa ile iç içe verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Kobal'a ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte Sinem Kobal'ın o pozları...

takvim.com.tr
18.06.2023 08:53 - Son Güncelleme: 18.06.2023 08:53
2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı oldu.

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2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Kenan İmirzalıoğlu ile magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen Sinem Kobal, hem kariyeri hem de aile yaşatışıyla hayranlarının beğenisini topladı.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, bu kez Instagram hesabında yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Ünlü oyuncu, doğa ile iç içe verdiği pozları 6 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaştı.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan doğayla iç içe iddialı pozlar! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan...

Siyah büstiyeri ile kamera karşısına geçen iki çocuk annesi Sinem Kobal'ın formda hali ağızları açık bıraktı.

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