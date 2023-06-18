Burak Kut itiraf etti "evden kaçan kızlar vardı" dedi bakın neler söyledi! 90'ların 'Bebeto'su Burak Kut: "Eşimin dokunuşu var, kızımın..."

"DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK LAZIM"

Dijitalleşmenin müzik sektörüne olan etkisinden de söz eden Burak Kut, "Dijitalleşme yeni başlayanlar için avantaj. Eskiden, büyük bir şirketle çalışmadan, biri olmadan bir yere varamazdınız. Şimdi 14 yaşında biri video hazırlayıp, dijital ortamda paylaşabiliyor ve yayılabiliyor. Elbette her sektörde olduğu gibi iyisi ve kötüsü var. Bazı zorlukları da var. Sanatsal değeri azaltılmış, içi boşaltılmış şeyler de oluyor. Üretmeye devam edip, değişime ayak uydurmak lazım. Benim teknolojiyle aram iyi, Uyum sağlıyorum. İnşallah sektörümüz daha da gelişir" dedi.