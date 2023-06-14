2 çocuk annesi Sinem Kobal karın dekoltesiyle sosyal medyanın gündeminde! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi son haliyle şaşkına çevirdi
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, Kemal İmirzalıoğlu ile 2016'da dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşuldu. Kobal son olarak iddialı tarzıyla gündeme geldi. Bir ödül törenine katılan oyuncu, karın dekolteli elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. 2 çocuk annesi Sinem Kobal'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal'ın o görüntüleri...
14.06.2023 00:34 - Son Güncelleme: 14.06.2023 00:43
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Bir ödül törenine katılan oyuncu, karın dekolteli elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. 2 çocuk annesi Sinem Kobal'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.