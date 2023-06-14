Buse Varol tekne pozlarıyla ortalığı yıkıp geçti! Alişan’ın biricik eşi en cesur haliyle gündemde! “Kim der 2 çocuk annesi...”
Alişan ile 2018'de dünyaevine giren ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Buse Varol, 2021'de de kızı Eliz'e kavuşmuştu. Ailesiyle tatile çıkan oyuncu, teknede verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun en cesur haliyle verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Varol için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte sıfır makyaj Buse Varol'un o paylaşımı...
14.06.2023 01:45 - Son Güncelleme: 14.06.2023 01:45
Ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile dünyaevine girdi ve 2019'da oğlu Burak'ı kucağına aldı.
Cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Buse Varol, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.