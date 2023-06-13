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Haberler Magazin Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

Ayşe Özyılmazel ile olan ilişkisini sessiz sedasız sonlandıran Buray, geçen günlerde oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Ünlü çiften beklenen hamle geldi. Buray ile Ezgi Şenler, ilk kez el ele kamera karşısına çıkarak aşklarını ilan etti. O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Buray'dan da dikkat çeken paylaşım geldi. İşte aşkın ilk görüntüleri...

takvim.com.tr
13.06.2023 23:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 00:29
Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Buray, Ayşe Özyılmazel ile olan ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Daha sonra ise Buray'ın adı Ezgi Şenler ile aşk dedikodularına karışmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

Aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden beklenen hamle geldi. Ünlü çift, bir ödül törenine el ele katıldı.

Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

İlk kez el ele kamera karşısına çıkarak aşklarını ilan eden çiftin o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü çifte "Çok yakışıyorsunuz", "Çok mutlu olun, maşallah" gibi yorumlarda bulundu.

Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...

İşte aşkın ilk görüntüleri...

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