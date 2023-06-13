Buray ile Ezgi Şenler’den ilan-ı aşk! Ele ele çıkıp dostu düşmanı çatlattılar! Öpücüklü paylaşım gecikmedi! İşte aşkın ilk görüntüleri...
Ayşe Özyılmazel ile olan ilişkisini sessiz sedasız sonlandıran Buray, geçen günlerde oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Ünlü çiften beklenen hamle geldi. Buray ile Ezgi Şenler, ilk kez el ele kamera karşısına çıkarak aşklarını ilan etti. O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Buray'dan da dikkat çeken paylaşım geldi. İşte aşkın ilk görüntüleri...
13.06.2023 23:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 00:29
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Buray, Ayşe Özyılmazel ile olan ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Daha sonra ise Buray'ın adı Ezgi Şenler ile aşk dedikodularına karışmıştı.