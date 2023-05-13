70'lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...
Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programına kardeşi Sinan Erkoç ile konuk olan Fatih Erkoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 70 yaşındaki şarkıcının özellikle ailesi merak edilerek "Fatih Erkoç kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Elveda Tatlım gibi parçalarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının "Bütün zamanların en büyük aşkı" dediği eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Fatih Erkoç'un gözünden sakındığı eşi kimmiş...
13.05.2023 19:45 - Son Güncelleme: 13.05.2023 19:45
Şarkılar Bizi Söyler programına kardeşi Sinan Erkoç ile konuk olan Fatih Erkoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü şarkıcının özellikle "Bütün zamanların en büyük aşkı" dediği eşi merak edilerek "Fatih Erkoç kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.