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Haberler Magazin 70'lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

70'lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programına kardeşi Sinan Erkoç ile konuk olan Fatih Erkoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 70 yaşındaki şarkıcının özellikle ailesi merak edilerek "Fatih Erkoç kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Elveda Tatlım gibi parçalarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının "Bütün zamanların en büyük aşkı" dediği eşini görenler ise hayran kaldı. Bakın Fatih Erkoç'un gözünden sakındığı eşi kimmiş...

takvim.com.tr
13.05.2023 19:45 - Son Güncelleme: 13.05.2023 19:45
70’lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

Şarkılar Bizi Söyler programına kardeşi Sinan Erkoç ile konuk olan Fatih Erkoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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70’lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

Ünlü şarkıcının özellikle "Bütün zamanların en büyük aşkı" dediği eşi merak edilerek "Fatih Erkoç kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

70’lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

Erkoç'un söz konusu röportajdaki "Sahneden de çok ilan-ı aşk ettiniz değil mi?" sorusuna verdiği şu yanıt da gündeme geldi: "Sahnede olmaya da gerek yok, şarkılarımın çoğu eşim için yazılmıştır"

70’lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

Şarkıcı, "Mesela hangisi?" sorusunu da "En çok bilinen Ellerim Bomboş gibi... Bir sanatçının yazdığı sözler illa methiyeler düzmekle olmayabilir. Yani uzak kaldığın zamanlarda ayrılık gibi oluyor" şeklinde cevaplamıştı.

70’lik Fatih Erkoç’un “Bütün zamanların en büyük aşkı” dediği eşine bakın kim! Şarkılar Bizi Söyler’e katılan Sinan Erkoç’un yengesi...

Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Elveda Tatlım gibi parçalarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının "Bütün zamanların en büyük aşkı" dediği eşini görenler ise hayran kaldı.

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