2 çocuk annesi Seçkin Piriler Survivor’da gözyaşlarına boğuldu! Oğulları merak konusu oldu! Kaan Tangöze ile 6 yıl evli kalmıştı...
Survivor 2023 ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler, kazandığı ilk oyunun ardında gözyaşlarına boğuldu ve oğullarına seslendi. 2010-2016 yılları arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli kalan Piriler'in çocukları da merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Piriler'in oğulları Volkan ve Hakan'ı görenler ise hayran kaldı. İşte Seçkin Piriler'in Kaan Tangöze ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları...
18.01.2023 18:39 - Son Güncelleme: 18.01.2023 18:54
1998 yılında katıldığı "Elite Model Look"da Azra Akın'ın ardından ikinci seçilen Seçkin Piriler, yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı.
Şimdilerde Survivor 2023 ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler, kazandığı oyunun ardından gözyaşı dökerek dikkat çekti.
2010-2016 yılları arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli kalan Piriler'in oğullarını görenler ise hayran kaldı.