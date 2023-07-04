2 çocuk annesi Pelin Karahan karın kaslarıyla paylaştı! Spor paylaşımıyla ortalığı yakıp geçti! “Kim der 38 yaşında...”
Kavak Yelleri dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Karahan, son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşuldu. 1,5 ayda 8 kilo veren Karahan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, spor yaptığı anları paylaştı. Karın kaslarıyla dikkat çeken Karahan için "Kim der 38 yaşında..." yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...
04.07.2023 12:57 - Son Güncelleme: 04.07.2023 12:57
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu ve sonrasında birçok yapımda rol aldı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Karahan, Bedri Güntay ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getirdi.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Karahan, son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşuldu.