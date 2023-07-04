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Haberler Magazin Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

Geçen sene Berkin Gökbudak'la sessiz sedasız nikah masasına oturan Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarıyla sık sık gündem olan Enver'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam bebeğine kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılırken Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın biricik kızlarının adı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.07.2023 12:24 - Son Güncelleme: 04.07.2023 12:24
Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

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Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

Bir kızı olacağını açıklayan Enver'in bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

Hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarıyla sık sık gündem olan Enver'den müjdeli haber geldi.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızlarının sır gibi sakladıkları ismi neymiş! İşte Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızının sağlık durumu...

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