Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı "Törpüler misiniz diye sormuştum"
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen model Didem Soydan yine yapacağını yaptı... Şu sıralar yurt dışında tatil yapan 39 yaşındaki, Didem Soydan'ın denize üstsüz girdiği paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Soydan'ın paylaşımıan binlerce yorum gelirken bir 'Jawline' yorumuna verdiği yanıt çok konuşuldu. İşte haberin detayları...
04.07.2023 13:22 - Son Güncelleme: 04.07.2023 13:22
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.