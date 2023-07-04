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Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı "Törpüler misiniz diye sormuştum"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen model Didem Soydan yine yapacağını yaptı... Şu sıralar yurt dışında tatil yapan 39 yaşındaki, Didem Soydan'ın denize üstsüz girdiği paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Soydan'ın paylaşımıan binlerce yorum gelirken bir 'Jawline' yorumuna verdiği yanıt çok konuşuldu. İşte haberin detayları...

04.07.2023 13:22 - Son Güncelleme: 04.07.2023 13:22
Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı Törpüler misiniz diye sormuştum

Didem Soydan'ın son paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı Törpüler misiniz diye sormuştum

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.

Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı Törpüler misiniz diye sormuştum

Dünyaca ünlü şarkıcı Miles Kane'in klibinde rol alan Didem Soydan şu sıralar yurt dışı tatilinde.

Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı Törpüler misiniz diye sormuştum

Yaz sezonunu yurt dışında açan ünlü model, denize üstsüz girdi. Soydan, tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Didem Soydan denize üstsüz girdi yalbırdak paylaşımları sosyal medyayı salladı Törpüler misiniz diye sormuştum

İŞTE SOYDAN'IN O PAYLAŞIMLARI

Soydan ayrıca bir takipçisinin "Jawline deyince de sen" yorumuna şu yanıtı verdi:

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