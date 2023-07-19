2 çocuk annesi Pelin Karahan, Ahmet Kural’ın düğününde kendinden geçti! Dans videosu olay! Göğüs dekolteli yırtmaçlı elbisesiyle...
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in dün akşam gerçekleşen düğün törenine katılan Pelin Karahan, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Eşi Bedri Güntay ile katıldığı düğün için göğüs ve bacak dekolteli bir elbise tercih eden Karahan, dans videosunu Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
19.07.2023 13:05 - Son Güncelleme: 19.07.2023 13:05
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin, 4 yıllık birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdı.
Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde gerçekleşen törene Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Bedri Güntay da katıldı.