Kobra Murat torunu için oluk oluk altın döktü! Bebek arabası bile tepeden tırnağa altın! El kadar Ceylin altınların içinde kayboldu

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube'da yayınlanan programında "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" diyerek gündem olmuştu.