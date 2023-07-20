Kobra Murat torunu için oluk oluk altın döktü! Bebek arabası bile tepeden tırnağa altın! El kadar Ceylin altınların içinde kayboldu
Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat son olarak torununa yaptığı, altınların oluk oluk aktığı doğum günüyle gündemde.
20.07.2023 12:37 - Son Güncelleme: 20.07.2023 12:39
'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube'da yayınlanan programında "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" diyerek gündem olmuştu.