Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp güneşlendi! Kimseyi umursamayan Nesrin üstsüz görüntülendi! İskelede sere serpe uzandı
Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla uzun bir süre gündemde kalan Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş'ın göğsüne para sıkıştırdığı videoyla bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise iskeledeki görüntüleriyle gündem oldu. Bodrum'da tatil yapan Cavadzade, bikinisinin üstünü çıkararak iskelede güneşlendi. Kimseye aldırış etmeden üstsüz güneşlenen oyuncunun o anları kameralara yansıdı. İşte haberin detayları...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçen günlerde meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
İkilinin arasındaki aşk dedikoduları alevlenirken Bora Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar ise olay oldu.
ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan olay sonrası Bora Akkaş, 8 aylık eşinden özür diledi.
Akkaş, şu ifadeleri kullandı: "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.