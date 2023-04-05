Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Doğum gününde ortaya çıktı! Güzelliğini annesinden almış...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten bir kızı oldu. Ünlü oyuncunun gözünden sakındığı kızı, torunu Mavi'nin doğum gününde ortaya çıktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun güzeller güzeli kızı...
05.04.2023 22:18 - Son Güncelleme: 05.04.2023 22:18
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirmeyi başardı.