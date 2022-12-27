Vatan Şaşmaz’ın Sabah Şekerleri’ndeki partneriydi! Melike Öcalan artık 43 yaşında ve gençleri cebinden çıkarıyor! Son hali...

Bir döneme damga vuran sabah kuşağı programlarından "Sabah Şekeri"nin tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimlerindendi. Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti. Melike Özalan'ın son hali ilgi odağı oldu.