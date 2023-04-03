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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran'ı canlandıran Esra Dermancıoğlu, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem olan ünlü oyuncunun bu kez ailesi merak konusu oldu. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan oyuncunun özellikle 19 yaşındaki kızının babası merak edildi. Esra Dermancıoğlu'nun "Memoşum" diye seslendiği eski eşi bakın kim çıktı...

takvim.com.tr
03.04.2023 23:08 - Son Güncelleme: 03.04.2023 23:08
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, performansıyla büyük beğeni topladı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

Hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez ailesiyle gündeme geldi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan oyuncunun eski eşi merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

İşte başta Esra Dermancıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...

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