Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu’nun “Memoşum” diye seslendiği eski eşi bakın kim! 19 yaşındaki kızının babası meğer...
Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran'ı canlandıran Esra Dermancıoğlu, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem olan ünlü oyuncunun bu kez ailesi merak konusu oldu. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan oyuncunun özellikle 19 yaşındaki kızının babası merak edildi. Esra Dermancıoğlu'nun "Memoşum" diye seslendiği eski eşi bakın kim çıktı...
03.04.2023 23:08 - Son Güncelleme: 03.04.2023 23:08
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, performansıyla büyük beğeni topladı.