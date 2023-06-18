2 çocuk annesi Esra Erol'un havalı pozlarına küçük oğlundan anında müdahale! "Sabote edildi" O anları gören Eda Erol ile Ebru Şallı...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplaya Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir'le dünyaevine girmiş ve İdris Ali ile Ömer Erol adlarında iki evladı olmuştu. Geçen haftalarda küçük oğlunu programında ağırlayan Erol, Ömer ile birlikte unutulmaz anlara imza atmıştı. Annesini canlı yayında fena bozan Ömer Erol, bu kez ünlü sunucunun havalı pozlarına ettiği müdahaleyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. O anları gören Eda Erol ile Ebru Şallı ise kayıtsız kalamadı. İşte Esra Erol ile minik oğlu Ömer'in o anları...
18.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 18.06.2023 09:21
Mutlu bir evlilik sürdürdüğü Ali Özbir ile 2010 yılında dünyaevine giren Erol, 2011'de İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer Erol'u kucağına alarak iki evlat sahibi oldu.