2 çocuk annesi Esra Erol'un güzellik sırrı bakın neymiş! Zaafı ortaya çıktı “Herkesin güzellik sırrı...”

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Esra Erol'da" programının sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz şubat ayında bir eğlence merkezinde kameralara yakalandı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Erol, güzellik sırlarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Bu açıklamaların ardından sık sık bakım sırlarıyla gündeme gelen Esra Erol'un önerilerini sizler için derledik. Ünlü sunucu, konuyla ilgili zaafını ise ilk kez açıkladı. İşte iki çocuk annesi Esra Erol'un güzellik sırları...
ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Esra Erol'da" programının başarılı sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz şubat ayında bir eğlence merkezinde kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Erol, güzellik sırlarıyla ilgili soruları da cevapladı.
Esra Erol, güzellik sırları hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü sunucu, bakım rutinlerini ve güzellik tüyolarını paylaşarak takipçilerine ilham veriyor. İşte sık sık merak konusu olan o açıkalamalar...
Geçtiğimiz Şubat ayında samimi açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, şunları söyledi:
"Kız çocuğu olan arkadaşlarım, 'Sen çok şanslısın, oğulların sakin. Kızlar daha farklı' diyor. Çocukların kendini ifade etmelerine ve duygularını samimiyetle söylemelerine bayılıyorum.