2 çocuk annesi Esra Erol'un güzellik sırrı bakın neymiş! Zaafı ortaya çıktı “Herkesin güzellik sırrı...”

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Esra Erol'da" programının sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz şubat ayında bir eğlence merkezinde kameralara yakalandı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Erol, güzellik sırlarıyla ilgili soruları da yanıtladı. Bu açıklamaların ardından sık sık bakım sırlarıyla gündeme gelen Esra Erol'un önerilerini sizler için derledik. Ünlü sunucu, konuyla ilgili zaafını ise ilk kez açıkladı. İşte iki çocuk annesi Esra Erol'un güzellik sırları...