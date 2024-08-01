Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Büyüdü koca delikanlı oldu! “Büyük oğlu...”

Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yayınlanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Necati Şaşmaz, hayranlarının merak konusu oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan Necati Şaşmaz'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları ilk kez görüntülendi.
Ünlü oyuncunun büyük oğlu ve küçük oğlu, sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla büyük ilgi topladı. Şaşmaz'ın büyük oğlu için yapılan "Koca delikanlı olmuş" ve "Babasının kopyası" yorumları dikkat çekti. Küçük oğlu ise sevimliliğiyle beğeni topladı.
Necati Şaşmaz'ın çocuklarını gözlerden uzak tutarak büyütmesi, aile yaşantısına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun oğullarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı.
Oyuncu hakkında araştırma tapanlar ise Şaşmaz'ın çocuklarını görünce şaşıp kaldı.