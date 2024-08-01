Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Büyüdü koca delikanlı oldu! “Büyük oğlu...”

Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yayınlanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Necati Şaşmaz, hayranlarının merak konusu oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan Necati Şaşmaz'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları ilk kez görüntülendi.