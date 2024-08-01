Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman memleketiyle şaşırttı! Aslıhan Güner’in partneri bakın aslen nereliymiş...

Aslıhan Güner, Özge Borak, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Eylül Tumbar gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Kadir Karaca karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feyyaz Duman'ın hayatı merak edildi. 42 yaşındaki nülü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Feyyaz Duman aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. İşte Feyyaz Duman'ın memleketi...
Yalan dizisinde Kadir Karaca karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feyyaz Duman'ın hayatı merak edildi.
FEYYAZ DUMAN KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Feyyaz Duman, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi aldı.
New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.