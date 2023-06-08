2 çocuk annesi Esra Erol’un ev haline bakın! Ali Özbir’in güzel eşi “Sevgi arsızı” deyip yayınladı! Zevkle döşenmiş evinden...
ATV ekranlarının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Erol, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, sevimli dostuyla ev hallerini kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımının altına "Sevgi arsızı" notunu ekleyen Erol'un hem ev hali hem de zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
08.06.2023 00:52 - Son Güncelleme: 08.06.2023 00:55
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Erol, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.