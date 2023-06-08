3 yılı devirdiler! Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in eşi de çok ünlü! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla...
Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berik Aitzhanov gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman'a Tekfur Valens karakteriyle dahil olan Hakan Yufkacıgil'in hayatı merak edildi. Aslen Bursalı olan 42 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Çemberimde Gül Oya, Payitaht: Abdülhamid, Cesur Yürek, Hakim gibi yapımlarda rol alan Yufkacıgil'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Hakan Yufkacıgil'in Arka Sokaklar'da da rol alan kendisi gibi oyuncu eşi...
08.06.2023 00:12 - Son Güncelleme: 08.06.2023 00:12
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Tekfur Valens'i canlandıran Hakan Yufkacıgil, yayınlanan son bölümle birlikte gündeme geldi ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
HAKAN YUFKACIGİL KİMDİR?
26 Temmuz 1980 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Hakan Yufkacıgil, oyunculuk hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde kursiyer olarak başladı. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Yufkacıgil, kamera karşısına ilk kez 2004-2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisinde hayat verdiği Sadık karakteriyle geçti.