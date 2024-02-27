2 çocuk annesi Esra Erol güzellik sırrını açıkladı! Bakın neye zaafı var! “Herkesin güzellik sırrı olabilir ama...”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, bir eğlence merkezinde kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Erol, güzellik sırrıyla ilgili soruları da cevapladı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili zaafını ise ilk kez açıkladı. İşte 2 çocuk annesi Esra Erol'un güzellik sırrı...