2 çocuk annesi Esra Erol güzellik sırrını açıkladı! Bakın neye zaafı var! “Herkesin güzellik sırrı olabilir ama...”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, bir eğlence merkezinde kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Erol, güzellik sırrıyla ilgili soruları da cevapladı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili zaafını ise ilk kez açıkladı. İşte 2 çocuk annesi Esra Erol'un güzellik sırrı...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.
Ünlü sunucu, önceki gün ise oğullarıyla birlikte yeğeninin doğum günü partisine katıldı. Ailesiyle eğlence merkezinde keyifli dakikalar geçiren Erol, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Samimi açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, şunları söyledi:
"Kız çocuğu olan arkadaşlarım, 'Sen çok şanslısın, oğulların sakin. Kızlar daha farklı' diyor. Çocukların kendini ifade etmelerine ve duygularını samimiyetle söylemelerine bayılıyorum.