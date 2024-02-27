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4 yıllık aşkta mutsuz son! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı! Evlilik teklifi almıştı...

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi yapımlarda rol alan Burçin Terzioğlu, uzun bir süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi de alan ünlü oyuncunun cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 11:17 Güncelleme 27 Şubat 2024, 11:26
4 yıllık aşkta mutsuz son! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı! Evlilik teklifi almıştı... 1

Birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

4 yıllık aşkta mutsuz son! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı! Evlilik teklifi almıştı... 2

Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde başrolü paylaştığı İlker Kaleli ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu, daha sonra gönlünü spor eğitmeni Umut Duygu'ya kaptırdı.

4 yıllık aşkta mutsuz son! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı! Evlilik teklifi almıştı... 3

Ünlü çiftin ilişkileri ise 2020 yazında gittikleri Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıktı.

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