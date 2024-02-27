4 yıllık aşkta mutsuz son! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı! Evlilik teklifi almıştı...

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi yapımlarda rol alan Burçin Terzioğlu, uzun bir süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi de alan ünlü oyuncunun cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı. İşte detaylar...