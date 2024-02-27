4 yıllık aşkta mutsuz son! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı! Evlilik teklifi almıştı...

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi yapımlarda rol alan Burçin Terzioğlu, uzun bir süre önce spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi de alan ünlü oyuncunun cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı. İşte detaylar...
Birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde başrolü paylaştığı İlker Kaleli ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu, daha sonra gönlünü spor eğitmeni Umut Duygu'ya kaptırdı.
Ünlü çiftin ilişkileri ise 2020 yazında gittikleri Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıktı.