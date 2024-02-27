Settar Tanrıöğen sağlık durumunda flaş gelişme! "Klinik durumu stabil" denmişti! O iddia sevenlerini korkuttu

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29 Ocak'ta bir kez daha operasyon geçirdiği ortaya çıkan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapılmış ve şu ifadeler kullanılmıştı: "Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Klinik durumu stabildir.