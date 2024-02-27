Settar Tanrıöğen sağlık durumunda flaş gelişme! "Klinik durumu stabil" denmişti! O iddia sevenlerini korkuttu

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasından sonra peş peşe iki ameliyat olmuş ve Abdullah (Apo) karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçeceği konuşulurken Settar Tanrıöğen sağlık durumuyla ilgili hayranlarını korkutan yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak'ta ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı.
Ataşehir'de özel bir hastanede bıçak altına yatan oyuncunun beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmişti.
29 Ocak'ta bir kez daha operasyon geçirdiği ortaya çıkan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapılmış ve şu ifadeler kullanılmıştı: "Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Klinik durumu stabildir.