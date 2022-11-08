Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi
2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir derginin yeni sayısı için poz veren Pamuk, gün batımında çekilen fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşım yapan oyuncuya, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. İşte Melisa Aslı Pamuk'un o paylaşımı...
08.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 08.11.2022 01:43
2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.