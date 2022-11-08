Vav TV İzle
Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir derginin yeni sayısı için poz veren Pamuk, gün batımında çekilen fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşım yapan oyuncuya, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. İşte Melisa Aslı Pamuk'un o paylaşımı...

08.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 08.11.2022 01:43
Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Birbirinden iddialı pozlar veren oyuncu, sosyal medya hesabında çekimden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan Pamuk, gün batımında çekilen fotoğrafını Instagram'da yayınladı.

Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Derin göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşım yapan oyuncuya, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Melisa Aslı Pamuk’tan gün batımında dikkat çeken poz! Derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı oyuncuyu fazla iddialı buldu.

SON DAKİKA