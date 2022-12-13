2 çocuk annesi Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Bülent Şakrak’ın eşi bir deri bir kemik kaldı! İşte 45’lik Ceyda Düvenci’nin zayıflama sırrı...
2 çocuk annesi Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, son günlerde ise verdiği kilolarla bolca magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaşan Düvenci'nin son hali ağızları açık bıraktı. Ünlü oyuncu için "Bir deri bir kemik kalmışsın", "Tığ gibi olmuş", "İğne ipliğe dönmüşsünüz" yorumları yapıldı. İşte 45 yaşındaki Ceyda Düvenci'nin son hali...
13.12.2022 19:57 - Son Güncelleme: 13.12.2022 19:57
Umutsuz Ev Kadınları, Binbir Gece, Babam ve Ailesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu.
Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
45 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci, son dönemde incelmeye başladı. Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program uygulandı.