34 yaşındaki Aslıhan Güner yatak pozlarını paylaştı! Paylaşımına yorum yağdı! İç çamaşırını gösteren tarzı dikkat çekti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, krem takımı ile yatak odasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İç çamaşırını gösteren tarzıyla dikkat çeken Aslıhan Güner'in pozları, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı...
13.12.2022 20:26 - Son Güncelleme: 13.12.2022 20:26
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
2013 yılında Mert Kılıç ile nikah masasına oturan oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.