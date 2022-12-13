2 sene aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc’u Burak Çelik’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer tescilli güzelle...
2 sene aynı yastığa baş koymuşlar! Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze) gibi başarılı isimlerin başrolü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'a Jean Luc karakteriyle dahil olan Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hem yakışıklılığı hem de performansıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çelik hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Burak Çelik'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
13.12.2022 19:11 - Son Güncelleme: 13.12.2022 19:11
Burak Çelik, ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna Jean Luc karakteriyle dahil oldu.
Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizinde Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini oynadı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini sergiledi. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı.
ESKİ EŞİ BAKIN KİM!
Çelik hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Çelik'in bir dönem ünlü oyuncu ile evli olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.