2 çocuk annesi Buse Varol'dan bikinili paylaşım! "Bir deri bir kemik kalmış" Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...
Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Burak'la Eliz adında iki evladı olan Buse Varol, ailesi ile birlikte tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Zebra desenli bikinisi ile suyun içinde verdiği pozu yayınlayan Buse Varol'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Varol için "Bir deri bir kemik kalmış" yorumu yapılırken ünlü ismin zayıflama sırrı da merak edildi. İşte Buse Varol'un bikinili paylaşımı ve zayıflama sırrı...
05.07.2023 09:17 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:17
2012 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.