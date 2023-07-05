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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Buse Varol'dan bikinili paylaşım! "Bir deri bir kemik kalmış" Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

2 çocuk annesi Buse Varol'dan bikinili paylaşım! "Bir deri bir kemik kalmış" Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Burak'la Eliz adında iki evladı olan Buse Varol, ailesi ile birlikte tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Zebra desenli bikinisi ile suyun içinde verdiği pozu yayınlayan Buse Varol'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Varol için "Bir deri bir kemik kalmış" yorumu yapılırken ünlü ismin zayıflama sırrı da merak edildi. İşte Buse Varol'un bikinili paylaşımı ve zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
05.07.2023 09:17 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:17
2 çocuk annesi Buse Varol’dan bikinili paylaşım! Bir deri bir kemik kalmış Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

2012 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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2 çocuk annesi Buse Varol’dan bikinili paylaşım! Bir deri bir kemik kalmış Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

Arka Sokaklar, Tozlu Yollar, Şehrin Melekleri ve Kış güneşi adlı dizilerde yer alan oyuncu, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

2 çocuk annesi Buse Varol’dan bikinili paylaşım! Bir deri bir kemik kalmış Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

Eliz adında bir kızı da olan Varol, çocuklarıyla yaptığı paylaşımla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Buse Varol’dan bikinili paylaşım! Bir deri bir kemik kalmış Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

Ünlü oyuncu, şimdi ise ailesiyle birlikte çıktığı tatilden yayınladığı pozlarla gündeme geldi.

2 çocuk annesi Buse Varol’dan bikinili paylaşım! Bir deri bir kemik kalmış Alişan’ın 5 yıllık eşinin zayıflama sırrı bakın neymiş...

Varol, zebra desenli bikinisi ile suyun altında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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