60’lık Bahar Öztan’ın son haline bakın! Yeşilçam’ın gamzeli güzelini görenin nutku tutuldu! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Bahar Öztan, verdiği bir röportajda Hande Erçel ve Fahriye Evcen'i veliahtı olarak gösterenlere hak verdiğini söylemişti. Ünlü oyuncu, "İkisi de bana benziyor. Pırıl pırıl, hem çok güzel, hem de başarılılar" ifadelerini kullanmıştı.