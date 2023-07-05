60'lık Bahar Öztan’ın son haline bakın! Yeşilçam’ın gamzeli güzelini görenin nutku tutuldu! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan ve Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan, oyunculuğu gibi güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu. Sosyal medyada son halini yayınlayan ünlü oyuncu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son halini görenlerin nutku tutuldu. Öztan bir kez daha Hande Erçel ile Fahriye Evcen'e benzetildi. İşte Bahar Öztan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
05.07.2023 09:40 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:40
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan ve Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan, oyunculuğu gibi güzelliğiyle de bir döneme damga vurmuştu.
Yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Bahar Öztan, verdiği bir röportajda Hande Erçel ve Fahriye Evcen'i veliahtı olarak gösterenlere hak verdiğini söylemişti. Ünlü oyuncu, "İkisi de bana benziyor. Pırıl pırıl, hem çok güzel, hem de başarılılar" ifadelerini kullanmıştı.
Bahar Öztan, son yaptığı paylaşımın ardından yine Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in kendisine olan benzerliğiyle gündeme geldi.
İşte başta Bahar Öztan olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri…