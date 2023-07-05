Acun’un telefonunun ucundaki Hamdi Bey bakın kim çıktı! Kim olduğunu gören şaştı Var Mısın Yok Musun’un gizemli sesi meğer...

Var Mısın Yok Musun programı, hem konsepti hem konukları hem de yarışmacılarıyla yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi.

Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca gizemini korumuştu.