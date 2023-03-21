2 çocuk annesi Bengü ev haline bakın! Kızını gören hayran kaldı! “İşte beklenen video” İlk yorumlar Esra Erol ve Simge Sağın’dan...
İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü şarkıcı, 2021 yılında da ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bir kızı bir oğlu olan Bengü, sosyal medya hesabında ev hallerini yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorumlar Esra Erol ile Simge Sağın'dan geldi. Bengü'nün minik kızı Zeynep güzelliğiyle büyülerken "İşte beklenen video" yorumu yapıldı. İşte Bengü ve çocuklarının beğeni yağan ev halleri...
21.03.2023 18:18 - Son Güncelleme: 21.03.2023 18:21
Akademi İstanbul'da müzik eğitimi alan ve üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokallik yapan Bengü, ilk albümü Hoş Geldin'i 2000 yılında müzikseverlerin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcı, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu ve 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorumlar Esra Erol ile Simge Sağın'dan geldi. Bengü'nün minik kızı Zeynep güzelliğiyle büyülerken "İşte beklenen video" yorumu yapıldı.