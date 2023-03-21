Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: "Her şeyden uzakta..."
Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti... 20 Mart'ta yeni yaşını kutlayan oyuncu Hafsanur Sancaktutan Twitter paylaşımıyla dikkat çekti. "İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum" cümlesi ile başlayan mesaj kısa sürede gündem olurken, Hafsanur Sancaktutan'ın yazdığı satırların nedeni merak edildi.
21.03.2023 16:59 - Son Güncelleme: 21.03.2023 17:09
"HER ŞEYDEN UZAKTA..."
Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti.