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Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: "Her şeyden uzakta..."

Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: "Her şeyden uzakta..."

Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti... 20 Mart'ta yeni yaşını kutlayan oyuncu Hafsanur Sancaktutan Twitter paylaşımıyla dikkat çekti. "İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum" cümlesi ile başlayan mesaj kısa sürede gündem olurken, Hafsanur Sancaktutan'ın yazdığı satırların nedeni merak edildi.

21.03.2023 16:59 - Son Güncelleme: 21.03.2023 17:09
Hafsanur Sancaktutan’ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: Her şeyden uzakta...

"HER ŞEYDEN UZAKTA..."

Hafsanur Sancaktutan'ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti.

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Hafsanur Sancaktutan’ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: Her şeyden uzakta...

Aşk, ayrılık, ihanet, intihar... İddialar geçtiğimiz aylarda peş peşe geldi.

Hafsanur Sancaktutan’ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: Her şeyden uzakta...

Şimdilerde Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu' ile Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dönemde Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan'la sevgili olduğu ileri sürülmüştü.

Hafsanur Sancaktutan’ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: Her şeyden uzakta...

Konuyla ilgili taraflardan açıklama jet hızıyla gelmişti.

Hafsanur Sancaktutan’ın doğum günü paylaşımı kafa karıştırdı! İhanet ve intihar haberleriyle gündeme gelmişti: Her şeyden uzakta...

Daha sonra Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği ve ayrıldığı sevgilisi Deniz Can Aktaş'ı aradığı iddiası gündemde şok etkisi yaratmıştı.

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