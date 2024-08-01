Kim der 2 çocuk annesi! Fahriye Evcen beyaz mayosuyla havuz başında! Burak Özçivit’in eşi yaz pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Eşi Burak Özçivit ile burada lüks bir villa satın alan ünlü oyuncudan, tatil pozları da gelmeye başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, son olarak beyaz mayosuyla havuz başında verdiği pozları yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği pozlar Instagram'ı sallarken "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in o pozları...
Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen'in bu evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki evladı oldu.
Havaların ısınmasıyla ailesiyle birlikte Bodrum'a giden iki çocuk annesi Evcen, eşi Özçivit ile burada lüks bir villa satın aldı.
Taşınma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncudan tatil paylaşımları da gelmeye başladı.