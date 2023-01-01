50 yılı devirdiler! Yeşilçam yıldızı Ediz Hun’un gözlerden uzak tuttuğu eşi bakın kim! Görenin nutku tutuldu! İlk yorum Filiz Akın’dan...
Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi ve şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi önemli isimlerle başrolü paylaşan oyuncu, hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla yıllarca adından söz ettirdi. Hun şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Eşiyle bir pozunu Instagram hesabında yayınlana ünlü oyuncu, evliliklerinin 50'nci yıldönümüne özel bir paylaşım yaptı. Hun'un gözlerden uzak tuttuğu eşi güzelliğiyle dikkat çekerken ilk yorum bir diğer Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'dan geldi. Ediz Hun'un 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kimmiş...
01.01.2023 19:52 - Son Güncelleme: 01.01.2023 19:52
1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmaya katılan ve Genç Kızlar adlı filmle sinemayla tanışan Ediz Hun, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.
1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bırakan ünlü oyuncu, kariyeri boyunca Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi önemli isimlerle başrolü paylaştı.