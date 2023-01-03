9 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu doğuma günler kala karnı burnunda paylaştı! Gizli saklı evlendiği eşi de oyuncu çıktı! Meğer...

9 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu doğuma günler kala karnı burnunda paylaştı! Gizli saklı evlendiği eşi de oyuncu çıktı! Meğer...
Es-Es dizisinde canlandırdığı İrem karakteriyle adını duyuran Leyla Lydia Tuğutlu, geçen yıl sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve müjdeli haberi bir röportajında "Evlilik işini hallettik" diyerek açıklamıştı. Evlilik haberinin ardından kısa bir süre sonra ise ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurmuştu. Bir erkek bebek bekleyen ve şimdilerde 9 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Tuğutlu'nun karnı burnunda pozuna beğeni yağarken ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun o paylaşımı ve kendisi gibi oyuncu olan eşi...
03.01.2023 19:09 - Son Güncelleme: 03.01.2023 19:09
2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, geçen yıl sessiz sedasız nikah masasına oturdu ve müjdeli haberi bir röportajında "Evlilik işini hallettik" diyerek açıkladı.