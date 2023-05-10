2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu
Meslektaşı Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Geçen Mart ayında da Süreyya Leyla adını verdiği bebeğini dünyaya getiren Kaya, sosyal medya hesabında minik kızıyla paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun anne-kız paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte iki çocuk annesi Hazla Kaya'nın minik kızıyla yaptığı o paylaşım...
10.05.2023 00:50 - Son Güncelleme: 10.05.2023 00:50
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya, Mart ayında da ikinci bebeğini kucağına aldı.
Ünlü oyuncu, kızı Süreyya Leyla ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun anne-kız paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.