Vav TV İzle
Haberler Magazin 2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

Meslektaşı Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Geçen Mart ayında da Süreyya Leyla adını verdiği bebeğini dünyaya getiren Kaya, sosyal medya hesabında minik kızıyla paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun anne-kız paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte iki çocuk annesi Hazla Kaya'nın minik kızıyla yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
10.05.2023 00:50 - Son Güncelleme: 10.05.2023 00:50
2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya, Mart ayında da ikinci bebeğini kucağına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında minik kızı ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu, kızı Süreyya Leyla ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun anne-kız paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

İşte başta Hazal Kaya'nın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

2 ay önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya kızı Süreyya Leyla’yla paylaştı! Ali Atay’ın biricik kızı ilgi odağı oldu

MERYEM UZERLİ VE KIZLARI

SON DAKİKA